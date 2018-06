Sanità: ad Abano impiantate prime protesi d’anca con robot ‘Mako’ e tecnica ‘bikini’ (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La piattaforma robotica per ortopedia protesica MAKO surgical (modello RIO System) è entrata in funzione per la chirurgia del ginocchio nel Policlinico di Abano Terme nel 2011, tra le prime realtà private in Italia a utilizzarlo, con ottimi risultati clinici e oggi il polo ospedaliero vanta una consolidata esperienza. L’utilizzo della robotica nella chirurgia dell’anca è motivato dalla costante ricerca da parte del chirurgo di una omogeneità e riproducibilità dei risultati considerando però la personalizzazione dell’intervento ovvero l’anatomia specifica di ogni singolo paziente.

La piattaforma si avvale di un braccio robotico che permette di riprodurre sull’assistito quanto il chirurgo ha pianificato con estrema precisione, eliminando di fatto la percentuale di errori di esecuzione della tecnica. La combinazione delle due modalità – Mako Rio più tecnica bikini – dà i migliori risultati oggi riferiti in letteratura.