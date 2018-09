Sanità: F.Sala, visita Mattarella Int consacra eccellenza lombarda

Milano, 20 set. (AdnKronos) – “E’ importante è significativa la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché consacra un’eccellenza lombarda che aiuta tutta l’Italia”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, a margine dei festeggiamenti per i 90 anni dell’Istituto dei Tumori di Milano che si sono svolti nell’Aula magna di via Venezian. “Un’eccellenza -ha sottolineato- che si basa sulla ricerca, sulla ricerca applicata e che mette sempre al centro il paziente”.

Il vicepresidente Sala ha detto di apprezzare molto il fatto che il Capo dello Stato nel pomeriggio visiti anche la Fondazione ‘mamma e bambino’ del San Gerardo di Monza: “E’ importante -ha concluso- che si accendano i riflettori su un’eccellenza come la sanità che merita a e che può essere esportata in tutta Italia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...