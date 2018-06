Sanità: Palermo, ambasciatore degli Stati Uniti in visita a Ismett

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) – Visita stamani dell’ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Lewis M. Eisenberg, accompagnato dal console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Mary Ellen Countryman, e da una delegazione del Consolato Usa di Napoli all’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (Ismett). Gli ospiti sono stati accompagnati dal direttore di Ismett Irccs, Angelo Luca, e dai vertici di Upmc (University of Pittsburgh Medical Center), partner americano dell’Istituto, Laura Raimondo, ad Upmc Italy, e Bruno Gridelli, executive vice president, Upmc International.

“E’ stato un grande piacere visitare oggi Ismett e il suo reparto di Pediatria – ha detto l’ambasciatore Eisenberg – e vedere in prima persona l’eccellenza di una struttura che, grazie ai trapianti effettuati e alle procedure chirurgiche di alta specializzazione, si è dimostrata in grado di salvare migliaia di vite umane. Ismett è un ottimo esempio della proficua collaborazione tra Stati Uniti e Sicilia e mi auguro che tutti i partner coinvolti possano continuare a sostenere l’eccellente lavoro svolto e gli importanti risultati ottenuti da questo team”.

Soddisfatto della visita anche il direttore di Ismett Irccs, Angelo Luca, che ha sottolineato “l’importanza di Ismett in Sicilia e della ormai consolidata gestione di Upmc e la duratura collaborazione con gli Stati Uniti tesa al continuo miglioramento degli standard di cura e a facilitare l’accesso alle cure ai pazienti siciliani e a quelli provenienti da altre regioni del Mediterraneo”.