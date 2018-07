Saxa Gres: lancia bond da 75 mln per investitori professionali (2)

(AdnKronos) – L’obbligazione prevede una cedola semestrale al 7% (dal 30 dicembre 2018 al 30 giugno 2023) e avrà come finalità la possibilità per gli investitori attuali di convertire il debito di 27 milioni di euro ottenuto dall’azienda per riavviare lo stabilimento di Anagni; il finanziamento da parte degli attuali investitori di 9 milioni di euro per la riconversione del sito di Roccasecca; il finanziamento dell’acquisto dello storico marchio della ceramica italiana, Tagina, per un range che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro; il finanziamento del capitale a sostegno delle strategie di crescita aziendali.

“Le potenzialità di mercato del Grestone, a livello internazionale, sono altissime”, sottolinea Francesco Borgomeo, presidente di Saxa Gres. Oggi, aggiunge, “siamo costretti a importare materiali dal Sud Est asiatico per pavimentare le nostre strade, a causa del progressivo esaurimento in Europa delle pietre dure di basalto. Il percorso che stiamo avviando, anche grazie all’emissione del bond, porterà Saxa Gres e i suoi prodotti unici al mondo a giocare un ruolo sempre più preminente nel comparto della ceramica Made in Italy, puntando su innovazione, sostenibilità, know-how artigianale e materiali di alta gamma”.

Saxa Gres ha lanciato, inoltre, il Piano Industriale per il quadriennio 2018-2022. Lo stabilimento di Anagni che, nei primi tre mesi del 2018 ha raggiunto ricavi pari a 5,4 milioni di euro e ha già ricevuto ordinativi per tutto il 2019, crescerà del 10% annuo fino al 2022, superando i 30 milioni di euro di fatturato annuo. I ricavi della fabbrica di Roccasecca, invece, passeranno dai circa 40 milioni di euro previsti per il 2019 a circa 90 milioni di euro per ogni anno a partire dal 2020, quando il Gruppo avrà raggiunto il massimo della propria capacità produttiva, fino al 2022.

