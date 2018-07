Saxa Gres: lancia bond da 75 mln per investitori professionali

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Saxa Gres, l’azienda italiana di ceramica nata da un percorso di riassetto industriale che ha fatto ripartire lo stabilimento dell’ex Marazzi Sud di Anagni e ha avviato la riconversione dell’ex Ideal Standard di Roccasecca, ha emesso un bond del valore di 75 milioni di euro per investitori professionali.

Il prestito obbligazionario a emissione diretta è stato denominato ‘Grestone bond’ in riferimento al materiale prodotto dall’azienda, il Grestone, una nuova pietra più economica e performante, composta da un mix di gres porcellanato che include fino al 30% di materiali inerti provenienti da rifiuti urbani. Il lancio del Grestone è stato cofinanziato da Invitalia, Ministero dello Sviluppo economico e Regione Lazio per oltre 20 milioni di euro, attraverso investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione che hanno permesso al Gruppo di sviluppare tre brevetti sul prodotto, sul processo produttivo e sul rivoluzionario impasto.

L’obiettivo di Saxa Gres, infatti, è dare avvio a un innovativo processo di economia circolare al fine di attuare una strategia di diversificazione ed espansione dell’azienda sui grandi mercati europei, creare un polo industriale per la ceramica destinata alla pavimentazione urbana e valorizzare una best practice nazionale per il rilancio del settore manifatturiero.

