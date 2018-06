Scioperi: sindacati, Commissione Garanzia svilisce finalità legge (2)

(AdnKronos) – Per Colla, Cuccello e Foccillo, infatti, la Commissione di Garanzia, con quella delibera, “ha scelto la strada sbagliata, trasformandosi da garante a parte in causa, evitando di affrontare seriamente i motivi della proliferazione degli scioperi, promossi da sigle sindacali che rappresentano pochissimi associati, comprimendo un importante diritto costituzionale ed andando a peggiorare un accordo trovato tra le parti, come previsto dalla legge 146/90, attraverso la contrattazione, con equilibrio e responsabilità, raddoppiando l’intervallo tra le azioni di sciopero da 10 a 20 giorni in modo improprio”.

Da ciò la valutazione che “i fatti posti in essere dal garante, abbiano determinato una restrizione della facoltà di esercizio del diritto di sciopero e per questo motivo -fanno sapere Cgil, Cisl e Uil- sosterremo l’azione legale/amministrativa per l’annullamento della delibera in questione, intentata dalla FiltCgil, FitCIsl con l’obiettivo di restituire efficacia, come prevede la legge, al diritto di sciopero ma anche al diritto di libertà di circolazione degli utenti”.

“La delibera della Commissione, infatti, -è la conclusione dei sindacalisti Colla Cuccello e Foccillo- genera una regolamentazione non condivisa dalle organizzazioni sindacali, una situazione di incertezza delle regole e di sfiducia nella imparzialità dell’Organo di garanzia, di grave pregiudizio per diritti degli utenti, che possono trovarsi esposti ad una conflittualità esasperata proprio da regole troppo restrittive”.