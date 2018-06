Scioperi: sindacati, Commissione Garanzia svilisce finalità legge

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “Dalla relazione annuale, presentata oggi, ci saremmo aspettati elaborazioni ed analisi sui dati in suo possesso, che avrebbero potuto fornire al Parlamento ed all’opinione pubblica, un quadro certo sulle controversie nei servizi pubblici essenziali”. E’ quanto scrivono in una nota unitaria i segretari confederali di Cgil Cisl e Uil, Vincenzo Colla, Andrea Cuccello ed Antonio Foccillo, commentando i contenuti della relazione sull’attività della Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, svolta stamani al suo Presidente, Giuseppe Santoro Passarelli, alla Camera dei Deputati.

“Ad esempio -specificano- quali sono i dati in ordine al numero dei conflitti collettivi, alle motivazioni, alla distribuzione geografica, quali sigle sindacali proclamanti ? Inoltre c’è stata una totale omissione -è ancora la critica delle confederazioni sindacali- rispetto alla provvisoria regolamentazione sul trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione con delibera n.18/138 protocollata il 7 maggio 2018”.