Scuola: ad Abilmente Roma laboratori per ritorno sui banchi con creatività

Roma, 18 set. (Labitalia) – Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale nella crescita dei bambini. Abilmente Roma offrirà molte occasioni ai più piccoli di cimentarsi con la propria manualità in laboratori didattici, corsi e lezioni per un ritorno sui banchi di scuola all’insegna della creatività. La più importante manifestazione italiana dedicata alla manualità creativa, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), ha in programma due appuntamenti questo autunno: dal 27 al 30 settembre in Fiera di Roma e dal 18 al 21 ottobre in Fiera di Vicenza.

È dimostrato che, fin dai primi anni di vita, ‘fare’ e ‘pasticciare’ contribuiscono a migliorare le capacità espressive, rafforzano le competenze cognitive, la consapevolezza di sé e favoriscono l’apprendimento aiutando a liberare le potenzialità creative del bambino. La stessa Maria Montessori elaborò il concetto di ‘esperienza’, in cui il fare e l’azione rappresentano la manifestazione del pensiero del bambino.

La Montessori sosteneva infatti che il lavoro creativo, nel suo ‘svolgersi’, coinvolge numerose capacità cognitive portando il bambino a ‘pensare’ con i propri sensi. Sulla creatività come fonte di apprendimento dei bambini si focalizza Abilmente Roma con quattro giorni di appuntamenti durante i quali far emergere tutta la loro creatività.

Ad Abilmente Roma partecipano il Circuito di librerie per l’infanzia Cleio che cura un’area di laboratori didattici per bambini, Asi, Associazione Scrappers Italia che propone una serie di corsi sullo scrapbooking per i più piccoli, e Eleonora Giuffrida, Miss Cake con corsi per decorare cupcake e cerchietti a tema unicorno.

Flying Tiger Copenhagen propone nell’Area Kids, grande novità di Abilmente Roma 2018, un programma di laboratori volti a stimolare l’inventiva e la creatività di tutti i bambini: ‘Portachiavi Squishy’ (giovedì 27 settembre dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18), ‘Acchiappa sogni’ (venerdì 28 settembre dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18), ‘Box per il tuo snack’ (sabato 29 settembre dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18), ‘Slime che passione!’ (domenica 30 settembre dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Abilmente si conferma, in linea con le passate edizioni, la più grande manifestazione italiana dedicata alla manualità creativa con tre appuntamenti annuali: Abilmente Roma (dal 27 al 30 settembre, Fiera di Roma) con 120 espositori e oltre 500 eventi, Abilmente Autunno (dal 18 al 21 ottobre, Fiera di Vicenza) con 350 espositori e più di 1.000 eventi, e Abilmente Primavera (dal 21 al 24 marzo 2019, Fiera di Vicenza) con 250 espositori e oltre 1.000 eventi nella primavera 2018.

