Senato: domenica concerto Natale con orchestra Rai e soprano Ekaterina Bakanova (2)

(AdnKronos) – In programma brani da opere di Gioachino Rossini, Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. Milly Carlucci condurrà la diretta di Raiuno. Al termine del Concerto, è previsto uno scambio di auguri tra le autorità dello Stato e gli artisti nella Sala Pannini di Palazzo Madama.

Il Concerto è aperto ai cittadini. Chi vuole acquistare i biglietti può chiamare il numero 06.6706.5618 oppure 06.6706.5619, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, da martedì 11 dicembre fino a venerdì 14. Il prezzo dei biglietti è di 100 euro per i posti in Aula e 50 euro per quelli in Tribuna. Come è tradizione, l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza. L’esibizione degli artisti è a titolo gratuito.