Senato: domenica concerto Natale con orchestra Rai e soprano Ekaterina Bakanova

Roma, 10 dic. (AdnKronos) – L’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta dal maestro Fabio Luisi, con la partecipazione del soprano Ekaterina Bakanova, saranno i protagonisti della 22/ma edizione del Concerto di Natale nell’Aula del Senato. L’appuntamento è per domenica 16 dicembre, alle ore 12, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in diretta su Raiuno.

Dopo l’inno nazionale “Fratelli d’Italia” e l’inno europeo, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, prenderà la parola per un breve indirizzo di saluto. “Questo Concerto di Natale, il primo della 18/ma legislatura -anticipa il presidente Casellati- sarà un omaggio all’italianità: un valore assoluto, declinato in maniera universale attraverso l’Opera, da sempre principale forma di espressione della lingua e della cultura italiana”.