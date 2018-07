Sicilia: disabili senza assegno, Faraone a Musumeci ‘pazienza è finita’ (3)

(AdnKronos) – “Quando si saranno degnati di destinare queste risorse che copriranno fino all’aprile 2018 – spiega Faraone -, si dovrà attendere un nuovo decreto del presidente della Regione che possa disciplinare la distribuzione delle risorse da maggio in poi, sempre nella speranza che i burocrati riescano a rispettare una rapida tempistica e sblocchino i pagamenti”.

“Oltre ad un ritardo insopportabile e ingiusto, si assiste a un caos nella gestione della disabilità che non può essere normale in una società civile – conclude Faraone -. I numeri ballerini degli aventi diritto, la distinzione fra disabili gravi e gravissimi non ben supportata da criteri oggettivi, il cambio continuo di regole e dei criteri, ha portato a errori nelle domande e, quindi, a infiniti e lunghi ricorsi; le Asp che procedono come monadi isolate e con modalità operative non omogenee nelle diverse province, regole e tempi legati all’improvvisazione, senza alcuna sanzione per nessuno! Per di più ci prepariamo all’ulteriore caos sulla rendicontazione, ad assistere all’esercizio del potere degli azzeccagarbugli della Regione pronti a seppellire di rotoli di carta bollata chi chiede soltanto di poter uscire di casa ed avere una vita il più possibile normale”.