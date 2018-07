Sicilia: disabili senza assegno, Faraone a Musumeci ‘pazienza è finita’

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Un appello al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, affinché intervenga e si faccia garante con urgenza per mettere ordine all’applicazione della legge 545 e per procedere immediatamente al pagamento di tutte le somme dovute ai disabili siciliani e alle loro famiglie. Lo lancia su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone rivolgendolo al governatore siciliano e concludendo ‘La pazienza è finita!’.

“Ricordate il duro faccia a faccia tra Pif e Crocetta – scrive il democratico -? Dopo quella querelle è stata approvata la legge 545 che prevede per disabili gravissimi non autosufficienti un assegno mensile di 1500 euro. Sono stati censiti circa 13mila disabili aventi diritto”. Ma dall’inizio dell’anno, denuncia Faraone, “non hanno percepito un solo euro”. “A distanza di oltre un anno, ci sono ancora oggi 13mila persone e le loro famiglie che aspettano quell’assegno di ‘dignità’, visto che la parola è tornata di moda”.