Sicilia: Fi contro ministro Lezzi, dica cosa farà per isola invece che fare campagna elettorale

Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Storcono il naso i deputati siciliani di Forza Italia davanti alla scelta del ministro per il Sud Barbara Lezzi di dedicare la sua prima visita in Sicilia alla campagna elettorale in sostegno del candidato del M5S a sindaco di Ragusa Antonio Tringali. “Piuttosto che illustrare ai siciliani quali sono le iniziative che il governo intende intraprendere per affrontare, da subito, la drammatica crisi che vede l’Isola essere la Regione più povera d’Europa e meno competitiva, colmando i silenzi del programma gialloverde - affermano Stefania Prestigiacomo, Giusi Bartolozzi, Matilde Siracusano, Francesco Scoma, Nino Germanà e Antonio Minardo – il ministro si dedica alla campagna elettorale”.

Così facendo, sottolineano i deputati azzurri, “utilizza il suo ruolo ai soli fini di raccolta del consenso nella disperata ricerca di un sostegno ai candidati del suo Movimento, dopo la sconfitta delle liste alle ultime amministrative”. E aggiungono: “Il ministro Lezzi dica invece, puntualmente e con risorse e provvedimenti alla mano, come intende intervenire a sostegno della Sicilia, del disagio delle famiglie, dei ragazzi costretti ad emigrare, delle infrastrutture che necessitano di investimenti, dell’insularità, piuttosto che rilanciare il facile miraggio ‘reddito di cittadinanza’. Caro ministro, noi siciliani non abbiamo bisogno di elemosine ma di opportunità concrete di lavoro per poter crescere, fare famiglia ed invecchiare serenamente nella mostra amata Isola. Le premesse perché gli impegni per il Mezzogiorno rimangano parole vuote ci sono tutte” concludono.