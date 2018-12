Sicilia: Presidente Ars, quest’anno un risparmio di oltre 4 milioni euro

Palermo, 19 dic. (AdnKronos) – “Quest’anno l’Assemblea regionale siciliana è costata quattro milioni in meno dell’anno scorso. Abbiamo fatto risparmiare ai cittadini 4 milioni di euro”. Lo ha detto il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè incontrando la stampa parlamentare. “Viviamo in un periodo demagogico – dice Miccichè- l’Italia per un lungo periodo è stata fondata sul lavoro, oggi è fondata sulla demagogia. Qualunque cosa si faccia, la si fa in funzione della demagogia”. E annuncia per il prossimo anno un “ulteriore risparmio di circa 5 milioni di euro”.