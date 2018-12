Sicurezza stradale: Istat, in primi 6 mesi incidenti -3%, vittime -8% (2)

(AdnKronos) – L’indice di mortalità, calcolato come rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni a persone moltiplicato 100, è pari a 1,8, in diminuzione rispetto al primo semestre 2017 (1,9). La diminuzione delle vittime nel primo semestre del 2018 è legata soprattutto a una flessione registrata su autostrade (-15,7%) e su strade urbane (-8,3%). Anche per le strade extraurbane si registra un calo delle vittime, lievemente più contenuto e pari a circa il 7%.

Le prime iscrizioni di autovetture sono diminuite, nel primo semestre 2018, dello 0,5% rispetto al 2017 . Le percorrenze medie annue sulle autostrade in concessione sono aumentate, nel primo semestre 2018 rispetto allo stesso periodo 2017 , dello 0,1% per i veicoli leggeri e del 3,2% per i veicoli pesanti, mediamente dello 0,8%.