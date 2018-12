Sicurezza: Martina, decreto Salvini va abrogato

(AdnKronos) – “Superare la Bossi-Fini, abrogare il decreto Salvini che produrrà 100mila irregolari in due anni, definire un Testo unico per l’immigrazione per avere un unico punto di riferimento normativo che affronti insieme il diritto d’asilo, le regole per un sistema dell’accoglienza integrata per l’autonomia, i ricongiungimenti famigliari e lo ius soli/ius culturae”. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, visitando il centro Sprar di Mugnano, in provincia di Napoli.

“Qui a Mugnano – prosegue Martina – grazie ad un’amministrazione comunale seria, operatori preparati lavorano ogni giorno sull’accoglienza diffusa. L’esatto contrario di quello che fa questo governo oggi”.