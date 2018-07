Sicurezza: Meloni, stop circolare Gabrielli, a rischio sagre e feste borghi (2)

(AdnKronos) – Nel corso della conferenza stampa a Montecitorio, che ha visto Meloni al fianco di alcuni sindaci di Fdi, la parlamentare ha ricordato di essere stata al “Palio di Siena ieri. E’ una manifestazione di tale importanza – osserva – che riesce ad affrontare la burocrazia e i costi che questa circolare comportano”.

Ma sono tanti gli eventi, da un estremo all’altro dell’Italia, che “ne tengono vive identità e tradizioni. Quel che chiediamo – chiarisce dunque Meloni – è di sburocratizzare, con norme compatibili che garantiscano comunque la sicurezza dei cittadini, per noi imprescindibile”. La mozione targata Fdi “è un atto di buona volontà verso il governo, che può intervenire in tempi utili” per salvare sagre e borghi in festa. “Ieri al Palio c’era anche Salvini – ricorda la presidente di Fdi – penso ci darà una mano dato che la questione fa riferimento al suo ministero. Si tratta di dare a queste manifestazioni la possibilità di sopravvivere”.