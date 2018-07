Sicurezza: Meloni, stop circolare Gabrielli, a rischio sagre e feste borghi

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Mettere mano alla circolare Gabrielli per salvaguardare le tradizioni, visto che sagre, feste popolari e di borghi rischiano di finire nel dimenticatoio. O almeno questo è il grido d’allarme lanciato da Fratelli d’Italia, che, nel pieno della bella stagione, parla di ben 7 eventi su 10 a rischio. Nel mirino la circolare uscita il 7 giugno 2017, in seguito ai fatti accaduti dopo la finale di Champion League a Torino con un morto e circa 1.500 feriti. Una tragedia che ha imposto un giro di vite sulla sicurezza nei confronti degli organizzatori di eventi e manifestazioni pubbliche che, a detta di Fdi, ora rischia di trasformarsi in una Caporetto per le tradizioni del Paese.

Obiettivo della circolare nel mirino di Fdi “era quello di rendere più stringenti le regole per garantire sicurezza – spiega Giorgia Meloni – ma queste regole hanno finito per ammazzare 7 manifestazioni su 10. Dunque o si mette mano alla circolare Gabrielli, o le sagre e le feste a cui amano partecipare tante famiglie italiane non si terranno. Noi affrontiamo la questione con una mozione parlamentare di indirizzo al governo che consenta, questo è ciò che speriamo, di intervenire in tempi utili permettendo a queste manifestazione di celebrarsi”. Tanto più che si tratta di eventi, rimarca la presidente di Fdi, “che costituiscono l’ossatura dell’identità italiana”, fungendo da volano “alla nostra economia, dunque si tratta di tradizioni che vanno difese e implementate”.