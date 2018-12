Sicurezza Stradale: Verona, arrivano ‘Street control’, le speciali telecamere in auto (3)

(AdnKronos) – “Negli ultimi 5 anni a Verona sono stati sequestrati ben 4 mila 375 veicoli non in regola – ha detto Altamura -, dei quali 758 solo nel 2018. Grazie a Giano2 abbiamo intensificato i controlli, facilitati dal confronto incrociato dei database in tempo reale. Da oggi, con questa strumentazione all’avanguardia, potremmo verificare la regolarità di centinaia di auto in pochi secondi, fermando e multando chi evade e sequestrando i mezzi non a norma. Ricordo che chi è sprovvisto di assicurazione rischia una sanzione da 800 a 3 mila euro, oltre al fermo del veicolo”.

“Cattolica è impegnata in prima linea nel sostenere questo progetto, che unisce i principali tratti distintivi della nostra azione – ha concluso Trevisani -. Innanzitutto la connettività, perché sappiamo che il mercato telematico italiano è il più grande al mondo e quindi abbiamo il dovere di stare al passo con i tempi; la semplicità, garantendo ai nostri clienti soluzioni immediate; la flessibilità, per essere in linea con le abitudini e le caratteristiche degli assicurati; la protezione proattiva, in grado di premiare le persone virtuose e i comportamenti corretti”.