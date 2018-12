Sicurezza Stradale: Verona, arrivano ‘Street control’, le speciali telecamere in auto (2)

(AdnKronos) – “Siamo orgogliosi che Verona sia il capoluogo pilota di questo importante progetto – ha detto Sboarina -. Una scelta dettata dal fatto che nell’ultimo anno abbiamo investito parecchio in strumentazioni e servizi di eccellenza, oltre che in controlli e iniziative di sensibilizzazione, per aumentare la sicurezza di chi circola sulle strade urbane, ma anche per far diminuire i fenomeni irregolari. In una visione di città sempre più ‘smart’, è fondamentale che la tecnologia sia da supporto al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini e al contrasto dell’illegalità”.

“Negli anni abbiamo registrato una correlazione diretta tra l’evasione assicurativa e gli incidenti con veicoli non identificati – ha spiegato Guidoni -. Chi non ha un’adeguata copertura, di solito, si dà alla fuga dopo un sinistro e quindi non risponde dei danni ma anche non presta soccorso ai feriti. Quello che vogliamo fare, partendo proprio da Verona, è far sì che l’aumento dei controlli faccia diminuire il numero dei veicoli sprovvisti di assicurazione, ad oggi in Italia circa 3 milioni, pari al 6,3 per cento delle auto in circolazione”.