Sinistra: D’Alema riunisce tutti per i 20nni di Italianieuropei, da Vendola a Minniti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – “Qui -sottolinea D’Alema- bisogna ricostruire un campo politico, perchè altrimenti non conteremo più nulla in futuro”. E dal congresso del Pd dice di aspettarsi una discussione su questo, una discussione sui “contenuti” mentre fin qui si è visto solo molto “tatticismo”. Sui 5 Stelle osserva: “Il problema non è se la sinistra parla o non parla con i 5 stelle. Il problema è che milioni di nostri elettori ci parlano. Il problema chi vogliamo essere noi. Esser ultima appendice del neoliberismo o tornare a rappresentare un popolo e non si non può parlare con chi quel popolo ha votato… E’ buonsenso”.

“La sconfitta”, aggiunge a proposito delle politiche, “è sempre dolorosa ma ha una virtù perché in questi anni qualcuno si è illuso che si poteva andare a destra come su un surf ma quando si è caduti dal surf e l’onda delle destra ci ha travolto, la sconfitta ci ha messo di fronte a realtà ed è questa la condizione da cui ripartire e andare avanti, nonostante tutto”.

Infine sulle europee: “O andiamo avanti con una proposta forte o se ci presentiamo come il volto buono, presentabile dell’establishment europeo, gli elettori non ci perdoneranno. Io stimo Timmermans (il candidato socialista alle europee ndr), pure tifoso Roma… ma è il vicepresidente della commissione europea, serve qualcosa di nuovo”. Una proposta “forte di cambiamento”. Anche perchè, osserva, “noi viviamo in un interregno, un tempo in cui è entrata in crisi egemonia del neoliberismo ma non c’è ne una nuova e gli interregni, come diceva Antonio Gramsci, sono periodi in cui si verificano i ‘fenomeni morbosi più svariati” e l’Italia, come sempre, è la cavia di questi fenomeni morbosi”.