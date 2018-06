Sinistra: domani incontro Leu-Linke-La France Insoumise

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “L’Europa non è mai stata ricca come ora. E non è mai stata così diseguale. A dieci anni dallo scoppio di una crisi finanziaria che i nostri popoli non avrebbero mai dovuto pagare, oggi constatiamo che i governanti europei hanno condannato i nostri popoli a perdere un decennio. L’applicazione dogmatica, irrazionale e inefficace delle politiche di austerità non è riuscita a risolvere nessuno dei problemi strutturali che causarono quella crisi.” Inizia così l’appello alla sinistra europea, sottoscritto a Lisbona da Catarina Martins (Bloco de Esquerda), Jean-Luc Mélenchon, (La France Insoumise) e Pablo Iglesias (Podemos) per costruire un nuovo progetto di ordine per l’Europa.

“Un ordine democratico, giusto ed equo, che rispetti la sovranità dei popoli. Un ordine all’altezza dei nostri desideri e delle nostre necessità. Un ordine nuovo, al servizio del popolo”. Domani a Roma, dalle 16.30 (presso la Sala Isma del Senato della Repubblica, Piazza Capranica 72) si svolgerà un incontro pubblico tra Liberi e uguali, Linke e La France Insoumise. Partecipano tra gli altri Erasmo Palazzotto, Roberto Speranza e Stefano Fassina (Leu), Fabio De Masi (deputato Linke) e Djordje Kuzmanovic (responsabile Esteri, La France Insoumise).