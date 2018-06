Migranti: Conte a Tusk, impensabile che Italia sia lasciata sola

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Pensare che l’Italia possa farsi carico in questo momento di tutti i migranti dei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei è assolutamente impensabile, specie dopo che in più occasioni si è riconosciuto che il nostro Paese è quello più esposto ai flussi migratori. Questa, in estrema sintesi, la posizione dell’Italia espressa oggi dal premier Giuseppe Conte al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Si tratta di una posizione che il presidente del Consiglio italiano intende far valere anche al vertice in programma domenica a Bruxelles e a cui prenderanno parte, oltre all’Italia, Grecia, Germania, Bulgaria, Malta, Austria, Francia e Spagna.