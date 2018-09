Smog: assessore Bottacin, il Veneto ha avviato misure concrete (2)

(AdnKronos) – “Ciò non significa che possiamo abbassare la guardia – ha detto Bottacin – perché sforamenti se ne registrano ancora. Con il ministro Galletti abbiamo convenuto di procedere assieme e nel 2017 è stato firmato l’accordo per il bacino padano che prevede di uniformare le regole per la limitazione delle emissioni in atmosfera, facendo tesoro delle azioni previste dai Piani Aria già adottati in quel momento dal Veneto e dalla Lombardia. L’accordo viene poi declinato nei Comitati di Indirizzo e Sorveglianza che a livello regionale sovrintendono alla materia con la presenza, tra altro, proprio dei sindaci dei comuni capoluogo. Spetta infatti ai sindaci la potestà di emanare ordinanze, non alle Regioni”.

“L’accordo che va a regime quest’anno – ha spiegato Bottacin – prevede una serie di impegni per i soggetti sottoscrittori. E noi abbiamo investito e investiamo ancora in treni di nuova generazione, autobus a basso impatto ambientale, bike sharing, rottamazione di vecchi autoveicoli e vecchie stufe, campagna informativa e cartellonistica comunale. A breve vareremo incentivi per la rottamazione anche di veicoli commerciali. Complessivamente si può stimare che abbiamo impegnato nei diversi settori risorse per circa 300 milioni in tre anni. Ma il bollo auto resta una competenza del governo”.

