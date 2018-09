Smog: assessore Bottacin, il Veneto ha avviato misure concrete (3)

(AdnKronos) – Con l’accordo per il bacino padano il ministero si impegnava a cofinanziare le azioni delle Regioni in termini paritari, ma finora non è arrivato nessun finanziamento. Il Veneto, sul fronte ambientale, si aspetta un importo per il 2017 di circa 2 milioni di euro, a cui andranno ad aggiungersi gli impegni di spesa avviati quest’anno.

“Anche l’Europa però – ha concluso Bottacin – deve mettersi d’accordo con sé stessa. Da un lato ci deferisce per i pm10, però dall’altro incentiva le biomasse legnose come fonte energetica rinnovabile. Ma Arpav, con le sue attente rilevazioni, ha messo in evidenza che la prima causa dell’inquinamento dell’aria sono i pm10 provocati dal riscaldamento domestico e, in particolare, dalla combustione delle biomasse legnose”.

