Spending review: C. Conti, per ripresa più qualità spesa e sua riduzione

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “È’ mediante interventi sulla qualità della spesa, oltre a quelli altrettanto importanti che mirano alla sua riduzione, che è possibile incidere concretamente sulla ripresa”. Così il presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema nell’introduzione alla relazione sul rendiconto generale dello Stato. “Ne consegue la necessità di una scrupolosa selezione delle misure e degli strumenti su cui far leva per l’azione di politica economica e di bilancio, in un contesto internazionale, come quello attuale, attraversato da difficili equilibri, cambiamenti e nuove sfide”.