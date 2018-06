Ue: Confartigianato, Italia ha numeri per contare, serve gioco squadra (2)

(AdnKronos) – I prossimi mesi, sostiene il presidente di Confartigianato, “saranno cruciali per la governance europea, a causa della concomitanza del rinnovo delle Istituzioni di vertice: Parlamento, Commissione, Banca Centrale. Qualcuno ha detto, e lo condivido, che i prossimi saranno 16 mesi tra i più importanti dalla fondazione dell’Ue e che la stessa Unione, dopo, sarà molto diversa da oggi”.

Ben tre su cinque dei vertici istituzionali europei, rileva Merletti, “sono in questo momento italiani: confidiamo che il Governo saprà essere presente con tutto il peso politico che ora finalmente possiede per garantire i nostri interessi, che sono molto concreti e reali, considerando quanto è condizionante la legislazione europea e quanto è stata finora strategica l’azione della Bce. Ma non solo le nomine saranno cruciali: sono in agenda temi determinanti per la vita dei cittadini e delle imprese, la cui declinazione in azioni e norme avrà effetti su tutti noi”.

Tra 48 ore si terrà a Bruxelles il Consiglio Europeo: “è un momento centrale, delicato: la nostra capacità di inserirci in questa dialettica sarà quanto mai determinante. Ma per essere davvero forti, come sistema Paese, dobbiamo far crescere il pil, grazie all’innovazione tecnologica, alle esportazioni, ma anche ad una ritrovata crescita dei consumi interni, che contribuirà a ridurre il debito pubblico”, aggiunge Merletti.