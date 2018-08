Spiagge: Legambiente, oltre 60% occupate da stabilimenti (5)

(AdnKronos) – Nel dettaglio i dati sulle entrate derivate dai canoni, presentati dal Governo nel 2016, sono ancor più clamorosi se analizzati per Regione. Ai primi due posti ci sono Toscana e Liguria con poco più di 11 milioni l’anno. Poi vengono Lazio (10,4 milioni), Veneto (9,527 mln), Emilia-Romagna (8,9 mln), Sardegna, Puglia e Campania (tutte sopra i 7 mln) e Calabria con poco più di 5 mln. E poi ancora in Basilicata 452mila euro ed in Sicilia dove gli incassi sono appena 81.491 euro.

Nel report Legambiente ricorda che nel 2009 l’Ue ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, chiedendo la messa a gara delle concessioni visto che la Direttiva Bolkestein del 2006 prevede la possibilità, anche per operatori di altri Paesi dell’Ue, di partecipare ai bandi pubblici per l’assegnazione. L’Italia, ignorando i moniti Ue, ha disposto la proroga automatica delle concessioni fino al 31 dicembre 2020. Ma la Corte di Giustizia Ue l’ha bocciata con una sentenza del luglio del 2016.

