Stadio Roma: Toninelli, non credo problemi per giunta Raggi

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Io penso che Virginia abbia preso una situazione amministrativa di Roma che poggiava le proprie radici e le proprie fondamenta su Mafia Capitale, che quindi sia molto complicato cercare di gareggiare in Formula Uno con una macchina scassata senza neanche il motore, ma” come per il govero “stiamo portando avanti con entusiasmo un progetto della durata di cinque anni”, allo stesso modo “credo non ci sia nessun problema anche da parte di Virginia”. Lo dice Danilo Toninelli a Radio Radio su eventuali ripercussioni sulla giunta Raggi per l’inchiesta sullo Stadio della Roma.

Quanto al progetto, il ministro delle Infrastrutture osserva: “Se sarà possibile rivedere il progetto? Quello che posso dire che il Comune ha ereditato un progetto mostruoso in relazione all’enorme quantità di cemento previsto. Questo veniva chiamato progetto stadio per manifestarsi come un progetto popolare. In realtà la quantità cemento utilizzata esclusivamente per lo stadio era minima. Abbiamo quindi modificato il progetto riducendo del 50% le cubature. Sull’accaduto posso dire che il Comune è parte lesa. Il sindaco sta analizzando tutti gli atti. Il resto lo dirà la magistratura”.