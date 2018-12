Strage discoteca, 17enne torna in libertà

Ancona, 12 dic. (AdnKronos) – E’ stato rimesso in libertà il 17enne indicato da tre testimoni come il ragazzo che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso, avrebbe usato lo spray urticante nella discoteca Lanterna Azzurra. Il gip minorile di Ancona ha convalidato l’arresto del ragazzo per possesso di droga, ma non ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare nei suoi confronti una misura cautelare. L’adolescente, che per è indagato per omicidio preterintenzionale e per lesioni dolose e colpose, è stato affidato alla madre.