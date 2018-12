Talla, l’anno finisce con una serie di lavori pubblici

Eleonora Ducci: “Mantenuta una serie di impegni presi con la cittadinanza”

Giungono a compimento in questi giorni di fine anno alcune importanti opere pubbliche nel Comune di Talla. E il Sindaco Eleonora Ducci fa il punto della situazione su alcuni dei cantieri principali. “Stiamo concludendo in effetti in questo periodo diversi lavori di particolare interesse pubblico: avevamo promesso alla cittadinanza la riapertura della fonte Boccetti, che era stata chiusa proprio per consentire la sua ristrutturazione, e la fonte è stata riaperta prima di Natale; è un luogo di socializzazione ancor oggi molto sentito dai tallesi e finalmente è di nuovo a disposizione; poi stiamo intervenendo nella palestra comunale, dove sono stati fatti interventi importanti di adeguamento ed ammodernamento: il pavimento é stato risanato e rinnovato, a giorni vedremo l’installazione delle porte a taglio termico per migliorare la sicurezza e il clima dei locali e infine la ritinteggiatura. Nella frazione di Faltona invece abbiamo fatto i necessari lavori al muro esterno del cimitero, da tempo attesi”.

Fra pochi giorni con l’inizio del nuovo anno anche a Talla sarà tempo di predisporre l’azione amministrativa del 2019, sapendo che per la tarda primavera è atteso l’appuntamento con le elezioni amministrative. “Per il momento godiamoci le feste natalizie nelle nostre famiglie, e con le attività delle associazioni dei nostri paesi, questo è il momento degli affetti e della possibilità di viverli come durante l’anno non possiamo, e colgo l’occasione per ringraziare quanti durante queste feste hanno animato e animeranno le giornate regalando tempo ed energie alla nostra bella comunità”.