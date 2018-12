Pratovecchio Stia, una nuova pavimentazione in pietra per l’ingresso di piazza Tanucci

“Natale ha portato un bel dono alla comunità di Pratovecchio Stia”: così il Sindaco Nicolò Calweri ha commentato il fatto che “Proprio il giorno della vigilia è stata avviata la gara per la pavimentazione in pietra di Via Montalbano, meglio conosciuta come La Pace”. La strada che scende in Piazza Tanucci, famosa per la tradizionale discesa dei carri allegorici che ogni anno anima il paese e per la tipica “barullata” dopo il pranzo carnevalesco, negli anni ha subito un notevole deterioramento delle pietre che compongono il selciato. “L’amministrazione Comunale – prosegue Caleri – ha quindi scelto di realizzare una nuova pavimentazione, ovviamente secondo le indicazioni della Soprintendenza, che permetta il pieno ripristino del decoro e della sicurezza”. La gara scade il 31 gennaio e prevede un investimento di 135.000 euro. L’impresa che si aggiudicherà l’appalto “Dovrà realizzare l’intervento a partire dal periodo primaverile, presumibilmente dalla seconda settimana di marzo, dopo la fine del carnevale. Con questo importante investimento l’Amministrazione del nuovo Comune di Pratovecchio Stia dà seguito a un progetto di pavimentazione dell’intera piazza Tanucci che le precedenti amministrazioni dell’estinto comune di Stia avevano nel tempo portato avanti in più stralci. Al termine dell’intervento su Via Montalbano, resterà da realizzare un ultimo stralcio per giungere alla ripavimentazione completa della piazza, la cui realizzazione è prevista nel biennio 2020-21”.