Tav: Toninelli, porta per Chiamparino aperta, si rassegni a cambio Governo

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “Non abbiamo affatto mancato di rispetto istituzionale al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Lo spazio per l’interlocuzione con lui è stato e sarà sempre aperto. Sa bene che il mio ministero sta lavorando alacremente per una project review di certe importanti opere della sua regione”. Lo dice in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. “E – aggiunge – quando sarà il momento saremo noi a convocare un tavolo istituzionale con tutte le parti in causa. Il governo è cambiato: forse il presidente Chiamparino ha difficoltà a farsene una ragione”.