Parlamento: commissioni quasi al completo, in settimana insediamento

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – E’ previsto in settimana, tra mercoledì e giovedì, l’insediamento delle commissioni permanenti di Senato e Camera. In queste ore i Gruppi stanno completando le designazioni dei componenti e tra stasera e domani mattina anche quelli che ancora non hanno indicato i propri membri, vale a dire Lega, Pd e Fratelli d’Italia, dovrebbero farlo.

E probabile così che domani, nella riunioni delle Conferenze dei capigruppo, alle 11 al Senato e alle 16 alla Camera, i presidenti Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico annuncino la convocazione degli organismi parlamentari per l’insediamento e l’elezione degli Uffici di presidenza.

Calendario alla mano e compatibilmente con le sedute d’Aula, dovrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì. Ipotesi che naturalmente richiede un’accelerazione delle trattative all’interno della maggioranza per l’individuazione dei presidenti.