Tav: Toninelli, su Torino-Lione in corso approfondimento serio

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “L’obiettivo della nostra azione di governo non è dire no a tutto” in tema di grandi opere “bensì dire no alle opere inutili e dannose. Partiremo dall’analisi costi-benefici di ciascun progetto per evitare, finalmente, quello che finora non si è voluto evitare: lo spreco di danaro pubblico e il proliferare di ricorsi che rallentano inesorabilmente la realizzazione delle opere, finendo per gravare sulle tasche e sulla vita dei cittadini”. E questo criterio “lo applicheremo, come promesso, a partire dall’Alta velocità Torino – Lione”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in un post pubblicato su ‘Il Blog delle Stelle’.

Per quanto riguarda l’Alta velocità Torino-Lione, infatti, sottolinea ancora il ministro, “è in corso un approfondimento serio e meticoloso che tenga anche conto di un elemento importante: lo stesso Commissario di Governo ha riconosciuto che non c’è traccia del previsto aumento del traffico merci sulla direttrice, elemento questo che rappresentava il fondamento dell’intero progetto”.