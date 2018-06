Tav: Toninelli, su Torino-Lione in corso approfondimento serio (2)

(AdnKronos) – Tenendo ferma la barra della centralità dell’interesse pubblico, dell’utilità di ogni opera per i cittadini, rileva ancora Toninelli, “riusciremo a valutare con estrema attenzione ed efficacia ogni intervento. Uno di questi è, ad esempio, il nodo dell’alta velocità a Firenze, che prevede la realizzazione di una galleria che passa esattamente sotto il centro storico e di una stazione molto impattante sulle bellezze storiche e naturalistiche dell’area. Tutto questo per guadagnare 5 minuti di percorrenza fino a Roma. Se si aggiunge che, secondo uno studio Rfi del 2016, per la sua posizione la nuova stazione sarebbe usata dal 15% di viaggiatori in meno rispetto a Santa Maria Novella con un calo potenziale di viaggiatori del 10%, la domanda è lecita: non è il caso di valutare ipotesi alternative?”.

Toninelli si dice “consapevole” che “il nostro metodo e la nostra azione vanno in direzione ostinata e contraria rispetto ai piccoli e grandi interessi di alcuni. Ma questo è il Governo del cambiamento e nelle prossime settimane i fatti dimostreranno che su infrastrutture e grandi opere si scrive una storia radicalmente nuova”.