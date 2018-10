Terremoto: presidente Copagri visita azienda agricole (2)

(AdnKronos) – “Vogliamo riportare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle numerose problematiche che ancora oggi si trovano a dover affrontare le aziende colpite dal sisma, in termini di strutture e anche di infrastrutture, che a due anni dal terremoto scontano ancora gravi ritardi, andando a penalizzare i produttori”, afferma il presidente Verrascina.

“A questo scopo assicuriamo la nostra piena e totale disponibilità al neocommissario straordinario per la ricostruzione Piero Farabollini, a cui auguriamo buon lavoro e al quale non faremo mancare il nostro supporto e contributo fattivo, nella convinzione che saprà farsi portatore delle istanze delle aziende, situate in territori a lui conosciuti”, conclude il presidente Verrascina.

