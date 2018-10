Terremoto: presidente Copagri visita azienda agricole

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Una delegazione del consiglio nazionale della Copagri, guidata dal presidente Franco Verrascina, si è recata in visita ad alcune aziende agricole e zootecniche associate del maceratese, colpite dal tragico sisma che ha devastato il centro Italia nel 2016 per raccogliere dalla viva voce dei produttori le istanze del territorio.

“Le aziende, tutte situate nell’area del cratere del maceratese, hanno ottenuto, grazie all’intervento della Regione Marche e al supporto della Confederazione produttori agricoli, delle tensostrutture temporanee grazie alle quali hanno potuto, seppur provvisoriamente e tra molte difficoltà, riprendere le loro attività, ma ora hanno bisogno di una soluzione definitiva per poter programmare i lavori futuri”, spiega la Copagri.

“C’è ancora molto da fare, dal momento che andiamo verso l’inverno e il freddo e il maltempo rischiano di diventare ulteriori elementi di stress per gli animali; bisogna necessariamente accelerare per arrivare a una soluzione definitiva, anche in relazione ai ricoveri e al benessere degli animali”, afferma il presidente Verrascina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...