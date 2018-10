Terzo Valico: sindacati, aspettiamo risposte, pronti a nuove mobilitazioni

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Ci aspettiamo risposte nei prossimi giorni, altrimenti siamo pronti a nuove mobilitazioni”. Così in una nota congiunta Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil dopo l’incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli per avere chiarimenti circa il mancato trasferimento delle risorse per la realizzazione del quinto lotto costruttivo della Milano-Genova.

Un incontro in cui, spiegano le segreterie nazionali dei sindacati “il ministro ci ha detto che la continuità è garantita fino a fine gennaio e che tra qualche giorno il Governo ci dirà, dopo l’analisi costi-benefici, cosa intende fare della tratta Alta Velocità Genova-Milano, opera che ricordiamo è in larga parte già realizzata. “Restano dunque ‘appesi’ all’analisi costi-benefici 4mila lavoratori, tra diretti ed indotto, ed il futuro di una infrastruttura strategica per i collegamenti interni ed europei che è necessario completare”.

“Abbiamo chiesto al Ministro Toninelli garanzie -proseguono i sindacati- affinché nessun posto di lavoro sia messo in discussione. Ci aspettiamo di essere a breve convocati sull’esito dell’analisi e sulla crisi complessiva di un settore che necessita di interventi e di chiarezza sulle politiche infrastrutturali ed in generale sullo sviluppo del Paese. L’incertezza non aiuta così come la mancanza di prospettive certe. La mobilitazione continua così come alta rimane la guardia a difesa del lavoro e del Paese”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...