Tim: in primo trimestre ricavi +2,7%, utile +25% a 250 mln (2)

(AdnKronos) – Il segmento fisso domestico ha confermato il suo andamento positivo,un aumento del 2,3% anno su anno nei ricavi da servizi retail; grazie a net adds totali sull’UBB pari a 634k (314k retail e 319k wholesale), Tim chiude il periodo a 3,8 milioni di linee UBB attive. Il posizionamento premium di Tim, rafforzato dagli ulteriori avanzamenti in termini di copertura, è basato su nuove offerte più semplici e flessibili, una migliore acquisizione clienti attraverso diversi canali (online, direct e negozi fisici), e da una proposta sempre più convergente.

Di conseguenza, il settore fisso domestico registra una solida crescita dell’ARPU, sia nel segmento Consumer (+2,7% anno su anno) sia nel BB (+10,9%), confermando il positivo posizionamento di Tim. Grazie a nuove offerte e partnership sui contenuti, la strategia convergente è in crescita costante e ha permesso di incrementare la base clienti sul Fisso di TIMVISION del 6,5% trimestre su trimestre.

L’ebitda organico sul Domestic ha subito l’effetto negativo delle negoziazioni in corso con le organizzazioni sindacali per il rinnovo dell’accordo di Solidarietà del Personale, scaduto a fine 2017. Al netto dei proventi una tantum, il dato risulta in aumento dell’1,3% anno su anno. (segue)