Tim: in primo trimestre ricavi +2,7%, utile +25% a 250 mln

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Tim ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi pari a 4,7 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto ai primi tre mesi del 2017 e un utile di gruppo a 250 milioni di euro in progressione del 25% rispetto al primo trimestre del 2017. Lo rende noto Tim dopo che il Cda, presieduto da Fulvio Conti, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018.

Su base organica i ricavi totali consolidati sono sostenuti in particolare dalla performance positiva dei ricavi da servizi a livello di gruppo (+3,1% anno su anno), in Italia (+2%) e in Brasile (+6,4%). L’ebitda reported di gruppo (pari a 1,9 miliardi di euro) sconta l’effetto degli oneri operativi non ricorrenti pari a 95 milioni di euro. I costi non ricorrenti sono principalmente connessi all’accantonamento a copertura della sanzione da 74,3 milioni di euro comminata lo scorso 8 maggio 2018 in relazione alla presunta infrazione della norma ‘Golden Power’, già contestata da Tim e per la quale a breve presenterà ricorso.

L’ebitda organico, al netto dei componenti non ricorrenti, si attesta a 2 miliardi di euro, con un incremento dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il segmento mobile domestico continua la sua evoluzione positiva, con un’eccezionale crescita del 4,7% anno su anno dei ricavi totali, supportati in particolare dall’aumento della penetrazione BB e UBB (rispettivamente +158k clienti e +354kclienti), per una base clienti attiva totale di 27,4 milioni di clienti (+1,4%). In forte incremento anche i ricavi da servizi in rialzo del 3,7% anno su anno. L’ARPU Human è cresciuto del 4,6% anno su anno. (segue)