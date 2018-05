Tim: Sanasi D’Arpe, intervento Cdp rimedia errori passati

Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Il caso Tim-Cdp serve a far capire al mercato che “lo Stato è vigile sugli asset strategici del Paese, che devono essere salvaguardati da incursioni di investitori stranieri che hanno obiettivi troppo distanti dal bene nazionale”. E’ quanto afferma Vincenzo Sanasi d’Arpe, tra i massimi esperti di gestione delle crisi d’impresa, nonché presidente per l’Italia dell’agenzia ONU World Food Programme e socio fondatore di Lexia Avvocati, commentando l’esito dell’assemblea di Tim.

Secondo Sanasi, “l’intervento di un investitore pubblico come Cdp in Tim non è da leggere come un soccorso al fondo Elliot, investitore privato che ha ruolo e caratteristiche distinte da Cdp”, bensì come “un intervento di ausilio alla stabilità e all’impulso industriale, che può favorire la crescita economica del Paese senza la necessità di stravolgere gli assetti aziendali”, un intervento necessario per rimediare al ridimensionamento del settore Tlc in Italia “che deriva proprio dall’aver messo nelle sole mani private la gestione dell’ex campione nazionale”.

Fautore delle politiche economiche keynesiane, Sanasi sostiene che “una presenza pubblica, con interventi significativi nei settori strategici come quello delle infrastrutture potrebbe dare un nuovo impulso a quegli investimenti necessari per rilanciare la ripresa”. “Si tratta – aggiunge – di aggiornare la funzione economico-sociale dello Stato per creare un argine a possibili default, spesso influenzati da fattori esterni, di adottare una visione keynesiana dello Stato, che deve sostenere i consumi e gli investimenti”. In questo senso, “la discesa in campo di Cdp è dunque senz’altro una notizia positiva, uno spunto di riflessione per il futuro prossimo, anche in quanto potrebbe accelerare una fusione con Open Fiber per la creazione di un campione nazionale della rete”.