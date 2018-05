Washington, 8 mag. (AdnKronos) – Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo nucleare con l’Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica. A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l’Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della “pace e stabilità in Medio Oriente”.