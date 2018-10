Tlc: Di Maio, mappatura reti sottosuolo per accelerare sviluppo banda larga (2)

(AdnKronos) – Attualmente, rileva Di Maio, “abbiamo Open Fiber con dentro Cdp e Enel. Open Fiber è nata per fare la banda ultra larga e cablare tutta Italia e c’è Telecom che adesso dice ‘noi vogliamo lo scorporo della rete in rame’. Per quanto mi riguarda – sottolinea il ministro- dobbiamo capire prima di tutto se la rete in rame è ancora una cosa oggi attuale rispetto a quello che sta succedendo con la banda ultra larga e i cablaggi delle nuove tecnologie ma soprattutto se quella può essere un’operazione interessante per permetterci di andare più velocemente verso il cablaggio totale del territorio nazionale con la banda ultralarga che ha trovato anche intoppi perché c’era una concorrenza spietata tra Telecom e Open Fiber ma anche intoppi nelle autorizzazioni degli enti locali”.

Infine, sottolinea il ministro, “c’è il tema dei fondi europei. Ne abbiamo tanti e se ne spendono tropo pochi”. Proprio per questo al ministero dello Sviluppo economico costituiremo “una task force di ingegneri e informatici per aiutare i Comuni a rendicontare i fondi europei sulla banda ultralarga e non perderli entro fine anno”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...