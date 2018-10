Tlc: Di Maio, mappatura reti sottosuolo per accelerare sviluppo banda larga

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Al ministero dello Sviluppo economico abbiamo un software, un sistema che tra un po’ cominceremo a sviluppare a regime – per adesso hanno aderito troppi pochi comuni- che è in grado di tracciare tutto il sottosuolo nazionale per sapere quali reti ci sono sotto: tubature, reti elettriche…Questo serve anche quando ci sono le catastrofi naturali, come i terremoti, perché a volte non si sa dove sono le tubature del gas, quelle dell’acqua e così via. Se noi riusciamo a fare questa mappatura – i Comuni ci devono fornire solo i carteggi poi li digitalizziamo noi- riusciremo ad avere molta più velocità nei cablaggi della banda ultralarga per cui il primo grande problema è sapere dove scavare e dove far camminare i cavi”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in Basilicata per sostenere il candidato presidente alla Regione Antonio Mattia.

