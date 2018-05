Trasporti: AssArmatori ‘naviga’ da sola, Confitarma avverte ‘serve unità’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Una prima tappa, questa, di un confronto che i diretti interessati assicurano di voler sviluppare per condividere altri obiettivi strategici per lo sviluppo dei traffici marittimi e della marineria nazionale. E, in questo contesto, non mancano gli appelli all’unità. Come quello che lancia il presidente di Confitarma Mattioli, che avverte: le divisioni non fanno bene a un settore chiamato a grandi sfide.

“Sicuramente lo scenario è cambiato, sulla scacchiera si muovono altri giocatori. Evidentemente, noi amiamo duplicare e replicare le cose…”, dice Mattioli, il quale, conversando con l’Adnkronos, punta il dito sulla “confusione associativa” e le “contraddizioni” scaturite dalla nascita di AssArmatori. “Ci sono realtà – spiega – che a livello nazionale fanno capo a Confcommercio ma che appartengono a Confindustria a livello locale”.

“Gli sdoppiamenti non fanno bene e, sicuramente, questo dualismo è un fattore di debolezza per il settore. Soprattutto con i nostri interlocutori, a cominciare dal Governo, dobbiamo avere una voce sola”, afferma Mattioli. “Il mio è un forte appello all’unità perché è questo che serve per il rilancio dell’intero comparto. Solo con una rappresentanza compatta possiamo giocare una partita strategica che è quella di recuperare il gap infrastrutturale della logistica, che vale fino a 50 miliardi di euro, per ridare slancio e competività allo shipping nazionale. Una posta in gioco altissima che va portata avanti uniti”.