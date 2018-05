Trasporti: AssArmatori ‘naviga’ da sola, Confitarma avverte ‘serve unità’/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Il tutto, precisa ancora Mattioli, avendo sempre ben chiara la ‘mission’ di una organizzazione come Confitarma. “Noi non siamo una lobby commerciale. Noi – insiste – non vogliamo entrare nelle questioni di pratiche commerciali. La nostra mission è quella di negoziare con il Governo le condizioni per fare impresa in Italia e di affrontare tutte le problematiche relative all’industria del mare italiana”, dice Mattioli.

“Io – prosegue il presidente di Confitarma – sono una persona di unità e non di divisione. Ho chiesto un confronto, che c’e’ stato, per il rinnovo del contratto dei marittimi e ora AssArmatori siede al tavolo negoziale con noi. Nel corso di quell’incontro abbiamo potuto verificare che ci sono punti strategici condivisi, come sul Registro Internazionale e sulla Tonnage Tax. E, per questo, mi chiedo: perché ci siamo divisi? Se la mia presidenza ha provocato questa situazione, pur in presenza di obiettivi condivisi, allora la vedo più come un fatto personalistico…”

“Se Lega e Movimento 5 Stelle sono riusciti a trovare un accordo su un contratto di governo da posizioni molto lontane, perché non riusciamo noi che invece sui contenuti siamo ben più divisi?”, chiede Mattioli. “Chiediamo a gran voce il ministero del Mare perché serve una cabina di regia per lo sviluppo della logistica. Ma anche qui appena l’ho detto, qualcun altro ha subito tenuto a dire che il ministero del mare non serve…”.