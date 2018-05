Trasporti: AssArmatori ‘naviga’ da sola, Confitarma avverte ‘serve unità’/Adnkronos (4)

(AdnKronos) – La divisione del fronte armatoriale non sembra preoccupare, invece, l’armatore Salvatore Lauro. “La costituzione di due ‘blocchi’ di rappresentanza tra gli armatori italiani nasce dall’esigenza di tutelare i diversi interessi, tra chi opera traffici internazionali e chi opera sul cabotaggio, che è più presente sul territorio e ha esigenze diverse da chi lavora all’estero”, dice sottolineando che “le due realtà non si fanno concorrenza, essendo focalizzate su problematiche diverse”.

Ma per Lauro, “la divisione può essere elemento di riflessione per prestare più attenzione alle problematiche dell’armamento italiano e soprattutto se si vuol che l’Italia diventi il fulcro dell’Europa mediterranea e che l’economia del mare sia un motore della crescita. In questo quadro, la costituzione di due ‘blocchi’ può costituire uno stimolo per un’apertura strategica alla costituzione del nuovo ministero del mare. E’ importante e positivo che se ne parli e che non sia un fuoco di paglia perché l’Italia ha bisogno di investimenti”.

Sui rapporti con Confitarma, Lauro non nasconde che ci siano state tensioni. L’ultimo recente caso, ricorda, è stato, nei giorni scorsi, con la denuncia della Fai da parte di Grimaldi Euromed per condotta anticoncorrenziale sullo sciopero di Salerno. “L’auspicio – dice Lauro- è che la dialettica anche forte rimanga sempre nell’alveo del reciproco rispetto e non sconfini su altri terreni”.