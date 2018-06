Trasporti: Camanzi, con regolazione Art Paese più competitivo

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Un Paese più competitivo e attrattivo per gli investimenti. E’ questo l’effetto principale del quadro regolatorio nel settore dei trasporti che l’Art, l’Autorità di regolazione dei trasporti, ha definito nei suoi primi cinque anni di vita. Lo dimostra, ad esempio, la recente acquisizione di Italo da parte del fondo statunitense Gip: riprova, questa, che le regole non allontanano ma attraggono gli investitori oltre ad assicurare una più elevata qualità del servizio e tariffe più basse per gli utenti. A evidenziarlo è stato il presidente dell’Authority, Andrea Camanzi, in occasione della presentazione della relazione annuale al Parlamento.

“Cinque anni sono un periodo lungo ma non lunghissimo. Abbiamo costruito un modello di regolazione che è parte del patrimonio competitivo del Paese”, ha detto Camanzi in una conferenza stampa nella quale ha tracciato un bilancio di questo primo lustro di attività dell’Art. “Eravamo una mosca bianca in Europa. Ora ci sono più di una decina di autorità: l’Italia ha fatto scuola”, ha detto Camanzi.