Trasporti: sindacati, il 17 maggio sciopero addetti Fedex e Tnt contro licenziamenti

Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Sciopero nazionale dei lavoratori Fedex e Tnt per l’intera giornata del 17 maggio”. Ad annunciarlo unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti al termine dell’attivo nazionale unitario dei delegati delle due aziende, specializzate nelle attività di corriere espresso e spedizione delle merci, convocato a seguito procedura di licenziamento collettiva per 315 addetti di Fedex e 46 di Tnt ed alla comunicazione di trasferimento collettivo.

“Dalla riunione – riferiscono i sindacati – è emerso un deciso No ai licenziamenti ed ai falsi trasferimenti che si tradurranno in ulteriori licenziamenti. In vista dello sciopero dalla prossima settimana si terranno tre giorni di assemblea l’8, 9 e 10 maggio in tutte le filiali Fedex e Tnt ed altre assemblee nei luoghi di lavoro il 14, 15 e 16 maggio. Dopo lo sciopero del 17 – informano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – ulteriori iniziative di protesta si terranno nelle giornate del 31 maggio e del 1 giugno”.